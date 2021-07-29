Панарин - об обмене в «Коламбус»: Это был шок - хорошо выступал, а тут как гром среди ясного неба

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как в 2017 году воспринял обмен в «Коламбус Блю Джекетс».

«Это был шок. Было тяжело. Я находился на пути в аэропорт, ехал один на Алтай с палаткой - хотел сделать эксперимент и пожить в лесу несколько дней. Мне позвонила Алиса и сказала, что нас обменяли. Я был в шоке - хорошо выступал, всем нравилось, а тут как гром среди ясного дня», приводит слова хоккеиста Forbes.

В «Коламбусе» Панарин выступал с 2017 по 2019 год, откуда перебрался в «Нью-Йорк Рейнджерс». В минувшем сезоне Артемий провел 42 матча, набрал 61 (17+41) очко. Клуб из Нью-Йорка не смог пробиться в плей-офф НХЛ.