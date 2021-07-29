Обладатель Кубка Стэнли Ержабек подписал контракт со «Спартаком»

Московский «Спартак» подписал соглашение с защитником Якубом Ержабеком.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, контракт с 30-летним хоккеистом рассчитан на год. Ранее Ержабек выступал за подмосковный «Витязь». Также защитник играл в «Вашингтоне» и стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

«В лице Ержабека «Спартак» получил двухстороннего защитника с хорошим уровнем мастерства, который имеет опыт игры как в КХЛ, так и в НХЛ. Якуб — умный и трудолюбивый игрок, хороший партнер по команде и полезный хоккеист, способный не только надежно играть в обороне, но и оказывать поддержку нападающим при организации атак и при игре в большинстве», — заявил спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.

В минувшем сезоне Ержабек провел в КХЛ 46 матчей, в которых набрал 18 (6+12) очков при показателе полезности «+5».