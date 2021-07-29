Бучневич прокомментировал свое новое амплуа в «Сент-Луисе»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич поделился своим мнением о возможном участии в новой команде.

«В тот год я много играл. Я тоже играл в меньшинстве, какое-то время провел в большинстве. Сейчас я продолжу работать, как могу, буду продолжать стараться играть хорошо и помогать команде побеждать. Я не особо думаю об очках, просто стараюсь помочь команде победить.

В первые сезоны я много играл в большинстве, но в прошлом сезоне в основном выходил во второй спецбригаде. Конечно, если они мне поверят, я буду счастлив сыграть больше в большинстве в «Сент-Луисе». В целом, в прошлом сезоне я отыграл много минут.

Я старался помочь команде как в атаке, так и в защите. Не могу сказать, что играть в меньшинстве очень сложно. Надо просто хорошо прочитать игру.

В прошлом году мы играли с командами с отличным большинством специальных команд: «Филадельфия», «Бостон», «Вашингтон». И мы оказали достойное сопротивление», - цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ.