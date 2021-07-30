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30 июля 00:00
автор: Александр Поволоцкий

Генменеджер «Флориды»: В КХЛ Мамин дорос до потенциального двустороннего нападающего

Хоккеист выступал за «пантер» в 2017 году.

Генменеджер «Флорида Пантерз» Билл Зито прокомментировал подписание соглашения с российским нападающим Максимом Маминым.

«За время выступления в КХЛ Мамин дорос до потенциального двустороннего нападающего, играя в команде чемпионского уровня ЦСКА. Он ценен своими габаритами и бойцовскими качествами. Мы рады, что Максим вернулся в «Пантерз», — цитирует наставника официальный сайт НХЛ.

Напомним, что контракт «Флориды» с Маминым подписан на один год. Нападающий был задрафтован «пантерами» в 2016 году под 175-м номером.

В минувшем сезоне Мамин провел 77 матчей, в которых набрал 47 (21+26) очков.

источник: NHL (НХЛ)
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