Аскаров вошел в состав олимпийской сборной России на турнир в Сочи

Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею во главе с Игорем Ларионовым объявил состав команды на предсезонный турнир Sochi Hockey Open.

Как сообщает официальный сайт ФХР, в список вошли 28 игроков.

Вратари: Ярослав Аскаров, Дмитрий Николаев (оба — СКА), Егор Гуськов («Локомотив»).

Защитники: Владимир Грудинин, Николай Макаров (оба — ЦСКА), Арсений Коромыслов, Кирилл Кирсанов (оба — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Василий Мачулин («Динамо»), Кирилл Стеклов («Витязь»), Тимофей Давыдов («Авангард»), Егор Савиков («Лада»), Алексей Варенник («Сибирь»).

Нападающие: Данил Гущин ( «Маскегон»), Даниил Аймурзин («Салават Юлаев»), Федор Свечков, Даниил Лазутин, Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Федотов («Торпедо»), Андрей Баканов, Кирилл Мельниченко (оба — «Сочи»), Богдан Тринеев, Александр Кисаков, Дмитрий Злодеев (все — «Динамо»), Данила Юров («Металлург»), Кирилл Кондырев («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»).