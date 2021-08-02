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02 августа 21:28
автор: Александр Поволоцкий

Аскаров вошел в состав олимпийской сборной России на турнир в Сочи

Турнир пройдет с 3 по 8 августа.

Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею во главе с Игорем Ларионовым объявил состав команды на предсезонный турнир Sochi Hockey Open.

Как сообщает официальный сайт ФХР, в список вошли 28 игроков.

Вратари: Ярослав Аскаров, Дмитрий Николаев (оба — СКА), Егор Гуськов («Локомотив»).

Защитники: Владимир Грудинин, Николай Макаров (оба — ЦСКА), Арсений Коромыслов, Кирилл Кирсанов (оба — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Василий Мачулин («Динамо»), Кирилл Стеклов («Витязь»), Тимофей Давыдов («Авангард»), Егор Савиков («Лада»), Алексей Варенник («Сибирь»).

Нападающие: Данил Гущин ( «Маскегон»), Даниил Аймурзин («Салават Юлаев»), Федор Свечков, Даниил Лазутин, Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Федотов («Торпедо»), Андрей Баканов, Кирилл Мельниченко (оба — «Сочи»), Богдан Тринеев, Александр Кисаков, Дмитрий Злодеев (все — «Динамо»), Данила Юров («Металлург»), Кирилл Кондырев («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»).

Добавим, что в турнире также примут участие ХК «Сочи», омский «Авангард», петербургский СКА (Санкт-Петербург), екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор».

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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