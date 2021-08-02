Шестеркин подпишет долгосрочный контракт с «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин близок к подписанию нового контракта с клубом НХЛ.

Как сообщает USA Today, соглашение с хоккеистом может быть рассчитано на пять или шесть лет. Зарплата Шестеркина составит от 5,75 до 6 миллионов долларов. Отмечается, что между «Рейнджерс» и 25-летним вратарем есть разногласия, но сделка должна состоятся в ближайшее время.

Добавим, что в минувшем сезоне Игорь провел 35 матчей, выиграв 16 из них с процентом отраженных бросков 91,6. Шестеркин пропустил 83 шайбы.