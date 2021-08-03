«Автомобилист» переиграл «Сочи» в овертайме на предсезонном турнире

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
БЕТСИТИ Кубок России не начался Металлург Лп 0 Текстильщик 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Волгарь 0 Кубань 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Факел 0 Олимп-Долгопру 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Торпедо М 0 СКА-Хабаровск 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Волгарь 0 Кубань 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Велес 0 Томь 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Енисей 0 Акрон 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался КАМАЗ 0 Нефтехимик 0
Товарищеские матчи (клубы) 13:00 Белененсеш 0 Рома 0
Товарищеские матчи (клубы) 15:00 Аякс 0 Лидс Юнайтед 0
Товарищеские матчи (клубы) 18:00 Нефтяник 0 Ак Барс 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Фенербахче 0 Динамо К 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Ред Булл Зальц 0 Барселона 0
Лига чемпионов 20:00 Спартак М 0 Бенфика 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Хетафе 0 Бешикташ 0
Лига чемпионов 21:00 Динамо З 0 Легия 0
Лига чемпионов 21:00 Ференцварош 0 Славия П 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:00 Кадис 0 Атлетико М 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:15 Аякс 0 Лидс Юнайтед 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:30 Валенсия 0 Милан 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:45 Челси 0 Тоттенхэм Хотс 0
03 августа 22:07
автор: Александр Поволоцкий

«Автомобилист» переиграл «Сочи» в овертайме на предсезонном турнире

Хозяева льда дважды вели в счете по ходу встречи.

Во втором матче игрового дня на предсезонном турнире Sochi Hockey Open екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Сочи».

Встреча завершилась в овертайме победой уральского клуба со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).

В основное время у «Автомобилиста» отличились Сергей Шумаков (44-я минута) и Степан Хрипунов (52). Шайбы сочинцев на счету Яниса Якса (25) и Юрия Александрова (46).

Победу уральцам принес в серии буллитов принес бросок Алексея Макеева.

Ранее на турнире «Трактор» взял верх над «Авангардом» (6:3).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Раскрыты технические характеристики первого ноутбука от Realme, но не полныеАнгелина Мельникова стала бронзовым призёром Олимпиады в вольных упражненияхСтрелок Сергей Каменский завоевал вторую медаль на Олимпиаде в ТокиоПоднялась на пьедестал посмертноРоссийский борец заявил, что останется в ТокиоЖурова не смолчала о скандале с Тимановской: рубанула всю правду
Карпин может быть доволен. У Головина голевая передача в важнейшем матче Лиги чемпионов
В третьем квалификационном ранде Лиги чемпионов «Монако» выиграл в гостях у пражской «Спарты» (2:0) при активном участии Александра Головина.
Олимпиада-2020: главные события 04.08.2021
4 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 23 видам спорта и будут разыграны 17 комплектов медалей.
Шубенков «загадочно» снялся, Малком вышел в финал, сидящая на препаратах американка Байлз вернулась за бронзой. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 3 августа на Олимпийских играх в Токио.
Золото Евлоева вызвало бурю в армянских соцсетях. Там уверены, что россиянин победил Алексаняна нечестно
Муса Евлоев принес сборной России 13-е золото на Олимпиаде. Это позволило нашей команде вернуться на пятое место в медальном зачете.
«Он поступил честно». Балахнин — о решении Карпина бросить «Ростов» после двух поражений ради сборной
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе Валерия Карпина из клуба в разгар сезона.
Ну и правильно! Карпин отказался делить сборную России с «Ростовом», поняв, что дело пахнет керосином
Главный тренер сборной России Валерий Карпин все-таки не будет совмещать работу в клубе и сборной.
Так у России украли золото Олимпиады в опорном прыжке или не украли? Мнения разделились
Эмоциональную реакцию вызвали итоги выступления гимнастов в опорном прыжке. Наш Денис Аблязин оказался на втором месте, набрав равное количество баллов с корейцем Чо Хван Шином.
Серебро Аблязина не опротестовали, наш гандбольный вратарь забил гол, волейболистки «подложили» себе Бразилию. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 2 августа на Олимпийских играх в Токио.
Одним трансгендером на Олимпиаде меньше. Экс-мужчина из Новой Зеландии завалила штангу, экс-женщина из Канады вышел в финал
Лорел Хаббард выступала в весовой категории до 87 кг, а урожденная Ребекка Куинн поборется за золото в составе канадской сборной.
«Безумно рад за Коробейникову, очень обидно за Кирилла Бородачева». Боронтов — о победе фехтовальщиков России в общем зачете Олимпиады
Двукратный чемпион Европы рапирист Павел Боронтов подвел для «Плеймейкера» итоги турнира фехтовальщиков на Играх в Токио.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика