«Автомобилист» переиграл «Сочи» в овертайме на предсезонном турнире

Во втором матче игрового дня на предсезонном турнире Sochi Hockey Open екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Сочи».
Встреча завершилась в овертайме победой уральского клуба со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).
В основное время у «Автомобилиста» отличились Сергей Шумаков (44-я минута) и Степан Хрипунов (52). Шайбы сочинцев на счету Яниса Якса (25) и Юрия Александрова (46).
Победу уральцам принес в серии буллитов принес бросок Алексея Макеева.
Ранее на турнире «Трактор» взял верх над «Авангардом» (6:3).