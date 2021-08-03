«Автомобилист» переиграл «Сочи» в овертайме на предсезонном турнире

Так у России украли золото Олимпиады в опорном прыжке или не украли? Мнения разделились

Эмоциональную реакцию вызвали итоги выступления гимнастов в опорном прыжке. Наш Денис Аблязин оказался на втором месте, набрав равное количество баллов с корейцем Чо Хван Шином.