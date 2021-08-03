Юниорская сборная России разгромила команду Швейцарии и вышла в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России (до 18 лет) разгромила сверстников из Швейцарии в матче второго тура Кубка Глинки/Гретцки.

Встреча в Чехии завершилась со счетом 9:2 в пользу подопечных Владимира Филатова.

В составе россиян дубли оформили Матвей Мичков (2-я и 56-я минуты) и Александр Перевалов (13, 26). По шайбе забросили Кирилл Кудрявцев (4), Семен Синяткин (8), Руслан Газизов (9), Артем Барабоша (14) и Иван Мирошниченко (22).

После двух туров команда Филатова набрала шесть очков и возглавляет группу А. Сборная России досрочно обеспечила себе выход в полуфинал.