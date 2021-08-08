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08 августа 00:00
автор: Александр Поволоцкий

Российские игроки «Тампы» привезут Кубок Стэнли в Москву 6 сентября

«Молнии» завоевали трофей во второй раз подряд.

Российские хоккеисты клуба «Тампа-Бэй» привезут Кубок Стэнли в Россию в начале сентября.

«Кубок прилетает в Москву 6 сентября, с 6 по 8 сентября он здесь. 9 сентября полетит в Нижнекамск, с 6 по 10 сентября будет в России. В Нижнекамске он будет на площади, где с ним смогут сфотографироваться. В Москве не знаю, скорее всего, поедет на Красную площадь», - цитирует ТАСС Михаила Сергачева.

Напомним, что «Тампа» обыграла в финальной серии канадский «Монреаль» (4-1).

Чемпионами в составе «молний» стали россияне: вратарь Андрей Василевский, защитник сергачев и нападающий Никита Кучеров.

источник: ТАСС
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