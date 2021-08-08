Российские игроки «Тампы» привезут Кубок Стэнли в Москву 6 сентября

Российские хоккеисты клуба «Тампа-Бэй» привезут Кубок Стэнли в Россию в начале сентября.
«Кубок прилетает в Москву 6 сентября, с 6 по 8 сентября он здесь. 9 сентября полетит в Нижнекамск, с 6 по 10 сентября будет в России. В Нижнекамске он будет на площади, где с ним смогут сфотографироваться. В Москве не знаю, скорее всего, поедет на Красную площадь», - цитирует ТАСС Михаила Сергачева.
Напомним, что «Тампа» обыграла в финальной серии канадский «Монреаль» (4-1).
Чемпионами в составе «молний» стали россияне: вратарь Андрей Василевский, защитник сергачев и нападающий Никита Кучеров.
источник: ТАСС