Шалунов подписал контракт с «Локомотивом»

Форвард Максим Шалунов стал игроком ярославского «Локомотива».

Как сообщает официальный сайт железнодорожников, контракт с 28-летним хоккеистом будет действовать до окончания сезона 2023/24. Ранее в СМИ сообщалось, что в соглашении Шалунова будет присутствовать пункт о возможном отъезде игрока в НХЛ в следующем году.

Добавим, что Шалунов в минувшем сезоне выступал за ЦСКА с которым дошел до финала Кубка Гагарина. В 52 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 35 (18+17) очков при показатели полезности »+20».

В плей-офф Максим сыграл 22 встречи, в которых набрал 18 (12+6) очков при «+12».