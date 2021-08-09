Александр Овечкин: «Динамо» войдет в сезон в ранге одного из фаворитов

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил перспективы московского «Динамо» в предстоящем сезоне КХЛ с новым наставником.

«У Алексея Кудашова будет интересный выбор игроков. Вижу по контрольным матчам, что достаточно много дают шансов молодым. Парням пожелаю за него зацепиться. Кудашов — требовательный тренер. А в целом, думаю, что «Динамо», как всегда, войдёт в сезон в ранге одного из фаворитов. Не стоит забывать, что в команде есть и опытные игроки, которым есть что доказывать», - цитирует хоккеиста пресс-служба столичного клуба.

Добавим, что «Динамо» проведет первый матч нового сезона 3 сентября. В этот день команда Кудашова сыграет с одноклубниками из Минска.

В минувшем сезоне московская команда уступила в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина петербургскому СКА (1-4).