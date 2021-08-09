«Рейнджерс» подписал четырехлетний контракт с Шестеркиным

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин подписал новое соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба НХЛ, контракт с 25-летним хоккеистом рассчитан на четыре года. По новому договору Шестеркин заработает 22,666 миллиона долларов. Его кэпхит составит 5,65 млн. Игорь являлся ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне голкипер принял участие в 35 матчах, выиграв 16 из них. Шестеркин отразил 91,6% бросков и пропускал в среднем за игру 2,62 шайбы.

«Рейнджерс» проведут первый матч нового сезона 13 октября в гостях с «Вашингтоном».