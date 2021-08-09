Самсонов подписал новое соглашение с «Вашингтоном»

Российский голкипер Илья Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном».
По информации официального сайта «Кэпиталз», с 24-летним хоккеистом заключено однолетнее соглашение. Заработная плата Самсонова в предстоящем сезоне составит два миллиона долларов. Самсонов находился в статусе ограниченно свободного агента.
В минувшем сезоне Самсонов провел 22 матча, выиграв 13 из них.
Ранее четырехлетний контракт с «Рейнджерс» заключил другой российский вратарь Игорь Шестеркин.
Добавим, что 13 октября «Вашингтон» проведет первый матч нового сезона НХЛ. Команда Самсонова сыграет дома с «Рейнджерс».