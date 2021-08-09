Самсонов подписал новое соглашение с «Вашингтоном»

«В Москве Федору будет сложнее, чем было бы в Америке». Минаков — о бое Емельяненко против Джонсона

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от поединка Федора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона, который должен состояться 23 октября 2021 года на «ВТБ Арене».