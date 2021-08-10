ЦСКА заключил предварительный контракт с Капризовым

Российский форвард Кирилл Капризов подписал предварительное соглашение с московским ЦСКА. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своем твиттере.

По информации источника, действовать однолетнее соглашение начнет с 1 сентября. Контракт россиянина состоит из восьми цифр в долларах - это минимум 10 миллионов. В рублях такая сумма составит примерно 735 миллионов, при том что потолок зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов.

Напомним, 24-летний Кирилл выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.

Ранее стало известно, что Капризов получил квалификационное предложение от «Миннесоты».

В минувшем сезоне россиянин стал лучшим новичком НХЛ по заброшенным шайбам (27), набранным очкам (51), голам в большинстве (8) и броскам по воротам (157), сыграв 55 матчей за «Уайлд». Он стал первым игроком «Миннесоты», выигравшим награду «Колдер Трофи».