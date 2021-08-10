В ЦСКА прокомментировали информацию, что Капризов перейдет в московский клуб

В московском ЦСКА отреагировали на информацию, что нападающий Кирилл Капризов продолжит карьеру в московском клубе.

Сообщалось, что форвард подписал предварительное соглашение с армейцами, которое начнет действовать с 1 сентября нынешнего года.

«ЦСКА будет рад, если Капризов продолжит карьеру в нашем клубе. Но все зависит от позиции Кирилла и его готовности вести переговоры о возвращении в армейскую команду», - приводит Sport24 заявление пресс-службы красно-синих.

Напомним, 24-летний Кирилл выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.

Ранее стало известно, что Капризов получил квалификационное предложение от «Миннесоты».