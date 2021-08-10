Немчинов – о контракте Капризова с ЦСКА: Все это слухи, Кирилл договорится с «Миннесотой»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов считает, что нападающий Кирилл Капризов вряд ли вернется в ЦСКА, а подпишет контракт с «Миннесотой Уайлд», за которую выступал в минувшем сезоне НХЛ.

- Капризову сейчас только 24 года. Думаю, он хочет подписать с «Миннесотой» контракт-мостик, как они его называют. Если все у него получится, то отыграет за «Уайлд» три-четыре сезона, а потом подпишет соглашение на более длительный срок. Уверен, что к тому времени зарплаты будут совсем другие. Полагаю, у него такой расчет.

Что касается его контракта с ЦСКА на десять миллионов долларов, то все это слухи. Зачем их комментировать? Если бы это было официально объявлено со стороны ЦСКА или КХЛ, тогда да, а так... Думаю, они договорятся там, - приводит слова Немчинова Legalbet.

Ранее сообщалось, что россиянин отклонил два предложения «Миннесоты» на срок от семи до восьми лет с зарплатой в 72 миллиона долларов.

Накануне журналист Фрэнк Серавалли сообщил в «Твиттере», что россиянин заключил предварительное трудовое соглашение с московскими армейцами.