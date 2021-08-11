«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» на предсезонном турнире в Уфе

Ярославский «Локомотив» переиграл «Салават Юлаев» в матче предсезонного турнира на Кубок Республики Башкортостан.
Встреча в Уфе завершился со счетом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2) в пользу команды Андрея Скабелки.
В составе железнодорожников дубль оформил отличились Павел Красковский (1-я и 18-я минуты). Также в составе «Локомотива» отличились Рид Буше (15) и Георгий Иванов (38). У хозяев льда шайбы забросили Родион Амиров (32), Александр Кадейкин (44) и Данил Башкиров (51).
Добавим, что в первом матче игрового дня череповецкая «Северсталь» переиграла екатеринбургский «Автомобилист» (2:1).
источник: «Советский спорт»