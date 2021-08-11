«Миннесота» не исключает вариант обмена Капризова на Айкела

«Миннесота» может обменять российского форварда Кирилла Капризова на нападающего Джека Айкела из «Баффало».

Журналист The Hockey News Лайл Ричардсон отмечает, что в межсезонье руководство «Уайлд» связывалось с 24-летним американским нападающим. По мнению обозревателя, замена Айкела на Капризова кажется подходящей.

Ранее в СМИ сообщалось, что Капризов подписал предварительное соглашение с ЦСКА. Контракт может составить 10 миллионов долларов. В армейском клубе эту информацию не подтвердили, отметив, что решение зависит от 24-летнего россиянина.

Добавим, что контракт Айкела с «Баффало» рассчитан до конца сезона-2025/26. Нападающий зарабатывает 10 млн долларов за сезон.