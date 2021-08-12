В. Быков: Нет смысла искусственно удерживать игроков в КХЛ, лучше вложить эти деньги в развитие школ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает неправильным с помощью больших денег удерживать хоккеистов в России.

– Этим только развращают игроков, ведь искушение – тоже грех. Они перестают развиваться. Пока КХЛ не способна создать конкуренцию НХЛ, не вижу смысла искусственно удерживать игроков. Лучше эти деньги вкладывать в развитие своих школ, – приводит слова Быкова Legalbet.

Добавим, что новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Авангардом». Каждый из 24 клубов лиги проведет по 56 матчей. Завершится регулярный чемпионат 1 марта. Турнир возьмет паузу на месяц (с 23 января по 22 февраля 2022 года) в связи с зимними Олимпийским играми Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.