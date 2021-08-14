Евгений Свечников может перейти в «Виннипег»

Форвард «Детройта» Евгений Свечников может стать игроком «Виннипег Джетс». Стороны заинтересованы в соглашении. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на журналиста Sportsnet Кена Вибе.

Напомним, что ранее «Ред Уингз» не стали делать квалификационное предложение российскому нападающему.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Евгений принял участие в 21 матче, набрав 8 (3+5) очков при показателе полезности «-3». Всего в лиге Свечников сыграл в 41 встрече, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-6».

Напомним, что россиянин с 2011 года находился в системе казанского «Ак Барса». Затем на драфте НХЛ 2015 года был выбран «Детройтом» в первом раунде под общим 19-м номером. 3 апреля 2017 года дебютировал в НХЛ в составе «Ред Уингз» в матче с «Оттавой Сенаторз» и отметился победным буллитом.