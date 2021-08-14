Овечкин рассказал о желании вернуться в «Динамо» после завершения карьеры в «Вашингтоне»

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин хочет вернуться в московское «Динамо» по окончании контракта с американским клубом.

«Связан ли контракт с тем, что завершу карьеру в «Вашингтоне»? Поговорим через пять лет. Желание вернуться в «Динамо» есть, но опять же поговорим через пять лет», - приводит ТАСС слова хоккеиста.

Напомним, что в конце июля Овечкиным подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на пять лет.

34-летний хоккеист будет зарабатывать девять с половиной миллионов долларов в год.

Добавим, что Овечкин является воспитанником «Динамо». Он выступал за московский клуб с 2001 по 2005 годы и в локаутный сезон НХЛ-2012/2013.