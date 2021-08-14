Барулин подписал контракт с клубом из четвертого дивизиона Швеции

Российский голкипер Константин Барулин подписал соглашение с шведским клубом «Бурос».

Как сообщает официальный инстаграм клуба четвертого дивизиона, контракт рассчитан на два года. Минувший сезон Барулин начинал в нижнекамском «Нефтехимике», а завершил в чешском «Динамо». Команда из Пардубице уступила во втором раунде плей-офф клубу «Младе Болеслав».

Добавим, что осенью прошлого года Барулин стал вторым вратарем в истории КХЛ, который сыграл более 500 матчей в регулярных чемпионатах.

Напомним, что36-летний голкипер завоевал золото ЧМ-2012.