Пресс-служба НХЛ выступила с заявлением насчет возможного участия игроков на Олимпиаде-2022

НХЛ опубликовал заявление относительно участия игроков в Олимпийских играх в Пекине.

«Напоминаем, что на данный момент окончательное решение о возможном участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине не принято. Переговоры продолжаются.

Если будет достигнуто соглашение с Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея по всем нерешенным вопросам, включая страхование игроков на случай заражения COVID-19, лига в соответствии с коллективным соглашением приостановит чемпионат с февраля. 7-22 2022 года, так что игроки НХЛ приняли участие в Олимпийских играх.

НХЛ и Ассоциация игроков лиги оставляют за собой право отказаться от участия, если ситуация с COVID-19 ухудшится или иным образом поставит под угрозу здоровье и безопасность игроков, или по любой другой причине, которая может потребовать такого решения.

В случае, если хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх, регулярный сезон возобновится в среду, 23 февраля. Если по какой-либо причине игроки НХЛ не участвуют в Олимпийских играх, будет опубликован обновленный календарь регулярного сезона », - сообщает официальный сайт пресс-службы лиги.