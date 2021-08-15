Овечкин – о переговорах с «Вашингтоном» по контракту: Были разногласия по поводу суммы и срока

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, почему затянулась история с продлением контракта с клубом.

«Мы не знали, каким будет потолок зарплат. Будет ли он подниматься или нет. А еще были некоторые разногласия по поводу срока договора и его суммы. Всем известно, что в команде должно быть равновесие. Правильный баланс. Если ты хочешь, конечно, правильно прогрессировать и быть конкурентоспособным в борьбе за Кубок Стэнли. Значит, нужно держать «Вашингтон» на том же уровне, как и раньше. И не тянуть одеяло на себя», - цитирует хоккеиста русскоязычная версия сайта НХЛ.

Напомним, что в конце июля Овечкиным подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на пять лет.

34-летний хоккеист будет зарабатывать девять с половиной миллионов долларов в год.