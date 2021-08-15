Овечкин - об инвестициях в футбольный клуб: Мне интересна эта тема

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о причинах, по которым он решил стать совладельцем женского футбольного клуба.

«Я люблю футбол. У меня отец был футболистом. Мне сделали хорошее предложение. И почему бы нет? Мне интересна эта тема. Вот мы сейчас вернёмся в Америку. Там уже идет сезон, и я обязательно буду посещать матчи «Спирита», – цитирует хоккеиста русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Напомним, что 35-летний хоккеист стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».

В 2016 году команда «Вашингтон Спирит» заняла второе место. На данный момент клуб идет располагается на шестой строчке таблицы.