НХЛ будет штрафовать невакцинированных от COVID-19 игроков

Хоккеисты из НХЛ могут быть оштрафованы из-за отсутствия прививки от коронавируса, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу НХЛ.

По информации источника, штрафные санкции предусмотрены, если хоккеист заболеет будучи невакцинированным, в этом случае он не будет получать зарплату за все время лечения от COVID-19.

Добавим, что в настоящий момент в США вакцинировано более 51 процента населения, в Канаде - более 66 процентов, по данным НХЛ от коронавируса привито 85 процентов игроков.