СКА обыграл в овертайме «Ак Барс» в матче предсезонного турнира в Казани

В матче предсезонного турнира Кубок чемпионов петербургский СКА переиграл «Ак Барс».
Встреча в Казани завершилась победой армейцев в овертайме со счетом 3:2.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. В составе СКА отличился Игорь Ожиганов, у казанцев - Артем Галимов. В третьем периоде на шайбу Линдена Вея «Ак Барс» ответил голом Марка Янчевского. Победу СКА принес Степан Фальковский.
Добавим, что в первом матче турнира «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 6:4.
Завтра СКА сыграет с уфимским клубом, а «Ак Барс» сразится со сталеварами.