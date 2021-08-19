КХЛ может провести матчи в ОАЭ

Континентальная хоккейная лига в новом сезоне может провести матчи в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Континентальная хоккейная лига в сезоне 2021/2022 рассматривает три места для проведения матчей в рамках KHL World Games, одной из стран является ОАЭ. Проработка вопроса о вынесенных матчах находится в активной стадии, но до подписания контрактов преждевременно говорить о проведении матчей в новых городах», - приводит сообщение пресс-службы КХЛ «РИА Новости».

Добавим, что 14-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги начнется 1 сентября.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина впервые в истории стал омский «Авангард», обыгравший в финальной серии победителя регулярного чемпионата ЦСКА (4-2).