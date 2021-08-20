Правительство Москвы снесет ледовый дворец ЦСКА, чтобы построить новый

ЦСКА передаст по договору дарения правительству Москвы ледовый дворец, которое впоследствии снесет его, чтобы построить новый, сообщает «Коммерсантъ».
Как уточняет «Профиль», вместе с сооружением столице отойдут четыре открытых теннисных корта.
Последний матч на Ледовом дворце прошел в марте, в нем МХК «Динамо» победил в третьем матче «Красную Армию» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка Харламова, который в дальнейшем завоевал. В апреле прошла церемония закрытия спортивного комплекса.
Сроки строительства нового ледового дворца не сообщаются.
источник: «Профиль»