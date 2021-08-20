Андриевский назначен новым главным тренером «Адмирала»

Александр Андриевский назначен главным тренером владивостокского «Адмирала».

Как сообщает официальный сайт приморского клуба, соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на один сезон. Ранее этот пост покинул Сергей Востриков. Он ушел из «Адмирала» 13 августа.

Напомним, что владивостокская команда пропускала минувший сезон КХЛ из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавиируса.

Андриевский уже возглавлял «Адмирал» с 2015 по 2017 годы и дважды выводил его в плей-офф. Также белорусский специалист работал с минским «Динамо», «Сочи» и «Сибирью».

Первый матч нового сезона «Адмирал» проведет 2 сентября в гостях с московским «Спартаком».