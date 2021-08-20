Олимпийский чемпион Лундквист завершил карьеру

Вратарь »Вашингтон Кэпиталз» и сборной Швеции Хенрик Лундквист завершил игровую карьеру.

Как сообщает Expressen, об этом 39-летний хоккеист заявил на специальной пресс-конференции в Гетеборге.

Напомним, чтоъ в октябре прошлого года «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракт. После этого Лундквист подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном», но в январе перенес операцию на открытом сердце и не сыграл ни одного матча за «Кэпиталз».

«У меня есть несколько идей чем заняться в будущем как в хоккее, так и вне его. Я люблю эту игру и всегда буду любить ее, поэтому, когда придет время, я посмотрю, есть ли что-нибудь, где я могу поучаствовать», - заявил Лундквист.

Напомним, что Хенрик является победителем ОИ-2006, а также чемпионом мира 2017 года. В 2012-м он выиграл «Везину Трофи».

Всю карьеру в НХЛ Лундквист провел в составе «Рейнджерс».