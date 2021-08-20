«Койотис» не будут переезжать в другой город из Финикса

В Национальной хоккейной лиге отреагировали на слухи о переезде клуба «Аризона Койотис» в другой город.

«Я не переживаю за «Койотис». Будущее этой команды связано с Финиксом и его пригородами», — приводит официальный сайт НХЛ слова комиссионера организации Гэри Беттмэна.

Напомним, что «койоты» переехали в Финикс перед сезоном-1996/97. Ранее клуб назывался «Виннипег Джетс». В июне 2014 го клуб переименовали в «Аризона Койотис».

В минувшем сезоне команда заняла пятое место в Западном дивизионе и не смогла выйти в плей-офф.