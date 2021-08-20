«Нью-Йорк Рейнджерс» выведет из обращения номер, под которым играл Лундквист

«Нью-Йорк Рейнджерс» выведет из обращения номер, под которым выступал шведский голкипер Хенрик Лундквист.

Как сообщает в своем твиттере журналист Ларри Брукс, церемония пройдет во время одного из матчей нового сезона. Свитер хоккеиста поднимут на арене «Мэдисон Свер Гарден». Хенрик выступал в «Рейнджерс» под 30 номером.

Напомним, ранее Лундквист заявил, что принял решение завершить карьеру игрока.

На драфте 2000 года голкипер был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в седьмом раунде под общим 205-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Лундквист выступал за клуб с 2005 по 2020 годы. Осенью вратарь заключил контракт с «Вашингтоном», но не провел ни одного матча.

В январе Хенрик перенес операцию на сердце.