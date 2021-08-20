Никита Задоров прокомментировал подписание соглашения с «Калгари»

Защитник «Калгари» Никита Задоров на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от подписания контракта с клубом.

«Спасибо, Чикаго, за отличный год. Я очень доволен новой возможностью с Калгари, - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа Задоров подписал с «Флэймз» годичный контракт. Ранее Задоров был продан «Калгари» из «Чикаго Блэкхокс». В свою очередь, «ястребам» был дан выбор в третьем раунде драфта 2022 года.

У 26-летнего футболиста закончился контракт, по которому он получал 3,2 миллиона долларов в год. «Чикаго» не защищали Задорова перед драфтом расширения.

Напомним, свой дебютный сезон 2020/2021 защитник провел за «Чикаго», а ранее несколько лет играл за «Баффало Сэйберс» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начал свою карьеру в системе ЦСКА.