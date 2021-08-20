Шестеркин обратился к Лундквисту, завершившему карьеру игрока

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин обратился к бывшему коллеге Хенрику Лундквисту, который сегодня объявил о завершении карьеры.

«Хенрик, у тебя была выдающаяся карьера! Смотреть за тобой с самого детства было огромным удовольствием! Я благодарен судьбе, что смог познакомиться с тобой. Жаль, что это был достаточно короткий срок. За это время я смог многому научиться. Это был неоценимый опыт. Ты один из самых выдающихся спортсменов в НХЛ и во всем хоккее. Уверен, что в новой главе твоей жизни у тебя всё сложится так же удачно, как и в хоккее! Спасибо, Король Хенрик», - написал хоккеист в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что «Рейнджерс» выведут из обращения 30-й номер, под которым играл Лундквист. Хенрик выступал за клуб из Нью-Йорка с 2005 по 2020 годы.

Шведский голкипер является олимпийским чемпионом-2006 и победителем чемпионата мира-2017.