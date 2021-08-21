Международная федерация хоккея оплатит страховку игрокам НХЛ для участия в квалификации к Олимпиаде

Международная федерация хоккея приобрела страховки игрокам НХЛ для участия в квалификации к Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, ИИХФ согласилась оплатить страховку для всех игроков, с которыми заключены контракты в НХЛ (включая COVID). Федерация помимо этого приняла решение приобрести дополнительное страхование (от травм и COVID) для хоккеистов, у которых осталось менее двух лет по контракту НХЛ.

Ранее сообщалось, что НХЛ и Ассоциация игроков лиги оставляют за собой право отказаться от участия, если ситуация с COVID-19 ухудшится или иным образом поставит под угрозу здоровье и безопасность игроков, или по любой другой причине, которая может потребовать такого решения.

Напомним, что заключительный раунд квалификации Олимпиады в Пекине состоятся с 26 по 29 августа. Сами же Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля следующего года.