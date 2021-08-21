Задоров заявил, что он доволен условиями контракта с «Калгари»

Российский хоккеист Никита Задоров заявил, что доволен подписанным контрактом с «Калгари».

«Устроила ли сумма в 3,75 млн долларов? Это столько, сколько я сейчас стою, плюс-минус 250 тысяч. Думаю, в арбитраже мне бы выписали примерно такую же сумму. С такой статистикой, как у меня, игроку такого же стиля на один год это очень хороший контракт. Я доволен», - приводит слова Никиты Sport24.

Напомним, 20 августа Задоров подписал с «Флэймз» годичный контракт. Ранее Задоров был обменян в «Калгари» из «Чикаго Блэкхокс». В свою очередь, «ястребам» был дан выбор в третьем раунде драфта 2022 года.

У 26-летнего футболиста закончился контракт, по которому он получал 3,2 миллиона долларов в год. «Чикаго» не защищали Задорова перед драфтом расширения.

Напомним, свой дебютный сезон 2020/2021 защитник провел за «Чикаго», а ранее несколько лет играл за «Баффало Сэйберс» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начал свою карьеру в системе ЦСКА.