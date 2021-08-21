«Ак Барс» вышел в финал предсезонного турнира в Казани, обыграв «Салават Юлаев»

«Ак Барс» переиграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках предсезонного турнира.

Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1).

Шайбы у »Ак Барса» забросили Стивен Кэмпфер (3), Дмитрий Кагарлицкий (25), Дмитрий Воронков (32), Джордан Уил (37) и Артур Бровкин (41). В составе »Салавата Юлаева» дубль оформили Тему Хартикайнен (1 и 31). По шайбе забросили Кирилл Цулыгин (16), Сергей Шмелев (48).

Таким образом, «Ак Барс» вышел в финал турнира, где сыграет со СКА. «Салават Юлаев» в матче за третье место встретится с «Металлургом». Игры пройдут 22 августа.