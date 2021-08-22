Женская сборная России с победы над Швейцарией стартовала на чемпионате мира в Канаде (видео)

В стартовом туре чемпионата мира женская сборная России оказалась сильнее национальной команды Швейцарии - 3:1.

В составе нашей команды отличились Валерия Павлова (11-я минута), Виктория Кулишова (12) и Мария Баталова (18). Швейцарки ответили одной заброшенной шайбой в исполнении Алины Мюллер (11).

Таким образом, россиянки набрали первые три очка и вышли на второе место в группе А. Возглавляет таблицу с таким же количеством очков Канада. Пока не набравшие ни одного очка Финляндия и Швейцария расположились на третьей и четвертой строчках соответственно.

В следующем туре России будет противостоять Канада. Встреча состоится 23 августа и начнется 01:00 по московскому времени.

Напомним, что чемпионат мира проходит в канадском Калгари с 20 по 31 августа.