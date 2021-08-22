Тренер российских хоккеисток прокомментировал победу над Швейцарией на чемпионате мира

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико прокомментировал победу своей команды над Швейцарией (3:1) на чемпионате мира в Канаде.

«Мы настраивали команду на быстрый хоккей, девушки продемонстрировали два быстрых гола. Первую шайбу забросили в результате позиционной атаки в большинстве, вторую − на контратаке. После первого гола мы провели смену, выпустили новое свежее звено – и это сработало», − приводит слова Бобарико официальный сайт ФХР.

В составе нашей команды отличились Валерия Павлова (11-я минута), Виктория Кулишова (12) и Мария Баталова (18). Швейцарки ответили одной заброшенной шайбой в исполнении Алины Мюллер (11).

Таким образом, россиянки набрали первые три очка и вышли на второе место в группе А. Возглавляет таблицу с таким же количеством очков Канада. Пока не набравшие ни одного очка Финляндия и Швейцария расположились на третьей и четвертой строчках соответственно.

В следующем туре России будет противостоять Канада. Встреча состоится 23 августа и начнется 01:00 по московскому времени.