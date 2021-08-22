Хоккеистка сборной России Кулишова: Была только спортивная злость и желание выиграть

Нападающий женской сборной России Виктория Кулишова прокомментировала победу над Швейцарией (3:1) на чемпионате мира в Калгари.

«Забросить шайбу помогли партнеры по команде: я просто подобрала и забила в своем стиле. Даже когда мы проигрывали, эмоции наши были только на победу. Надо было брать себя в руки, тащить игру. Была только спортивная злость и желание выиграть», - приводит слова Виктории официальный сайт ФХР.

В составе нашей команды также отличились Валерия Павлова и Мария Баталова. Швейцарки ответили одной заброшенной шайбой в исполнении Алины Мюллер.

Таким образом, россиянки набрали первые три очка и вышли на второе место в группе А. Возглавляет таблицу с таким же количеством очков Канада. Пока не набравшие ни одного очка Финляндия и Швейцария расположились на третьей и четвертой строчках соответственно.

В следующем туре России будет противостоять Канада. Встреча состоится 23 августа и начнется 01:00 по московскому времени.