Леонид Вайсфельд: Похоже, Задоров оценивает себя выше, чем менеджеры НХЛ

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд дал свой комментарий по поводу переходу российского защитника Никиты Задорова из «Чикаго Блэкхокс» в «Калгари Флэймз».

Напомним, что 26-летний игрок обороны подписал однолетний контракт с командой. Его зарплата составит 3,75 миллиона долларов.

– Судя по всему, Никита просто хочет денег больше, чем ему предлагают. У него же постоянно подписание нового контракта проходит с какими-то длительными дискуссиями. Похоже, Задоров оценивает себя выше, чем менеджеры НХЛ. Отсюда и проблемы, возникающие при подписании контракта. Тем более что Никита – неоднозначный игрок. У него есть и ярко доминирующие качества, и отрицательные, – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, что Задоров начал свою карьеру в клубной системе ЦСКА. В НХЛ он оказался в сезоне-2013/14 – тогда защитник перешел в «Баффало Сэйбрз». Также в послужном списке россиянина выступления за «Колорадо Эвеланш».

В общей сложности хоккеист провел в НХЛ 411 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 60 ассистов.