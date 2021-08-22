Леонид Вайсфельд: Похоже, Задоров оценивает себя выше, чем менеджеры НХЛ

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) 2-й период Нефтехимик 4 Куньлунь Ред С 0
Россия - М-лига 2-й тайм Динамо-мол. 1 Спартак-мол. 2
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 51' Варзим 0 Риу Аве 2
Франция - Лига 1 1-й тайм, 14' Лион 1 Клермон 1
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Гамбург 0 Дармштадт 98 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Эрцгебирге 0 Зандхаузен 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ингольштадт 04 0 Нюрнберг 0
Франция - Лига 1 16:00 Монпелье 0 Лорьян 0
Россия - Премьер-Лига 16:00 Локомотив М 0 Краснодар 0
Англия - Премьер-лига 16:00 Саутгемптон 0 Манчестер Юнай 0
Англия - Премьер-лига 16:00 Вулверхэмптон 0 Тоттенхэм Хотс 0
Португалия - Сегунда 16:00 Лейшойнш 0 Академика 0
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Анже 0
Франция - Лига 1 16:00 Метц 0 Реймс 0
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Труа 0
Бразилия - Серия А 17:00 Палмейрас 0 Куяба 0
Португалия - Сегунда 17:30 Порту Б 0 Насьонал 0
Россия - Премьер-Лига 18:00 Нижний Новгоро 0 Ростов 0
Испания - Сегунда 18:00 Ивиса 0 Малага 0
Франция - Лига 1 18:00 Ренн 0 Нант 0
Англия - Премьер-лига 18:30 Арсенал 0 Челси 0
Италия - Серия B 19:00 Реджина 0 Монца 0
Италия - Серия B 19:00 Тернана 0 Брешия 0
Аргентина - Примера 19:30 Унион 0 Тальерес 0
Италия - Серия А 19:30 Болонья 0 Салернитана 0
Италия - Серия А 19:30 Удинезе 0 Ювентус 0
Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Мафра 0
Португалия - Сегунда 20:00 Бенфика Б 0 Трофенсе 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Химки 0 Рубин 0
Испания - Сегунда 20:30 Эйбар 0 Понферрадина 0
22 августа 12:42
автор: Владислав Корегин

Леонид Вайсфельд: Похоже, Задоров оценивает себя выше, чем менеджеры НХЛ

Недавно российский игрок пополнил состав «Калгари».

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд дал свой комментарий по поводу переходу российского защитника Никиты Задорова из «Чикаго Блэкхокс» в «Калгари Флэймз».

Напомним, что 26-летний игрок обороны подписал однолетний контракт с командой. Его зарплата составит 3,75 миллиона долларов.

– Судя по всему, Никита просто хочет денег больше, чем ему предлагают. У него же постоянно подписание нового контракта проходит с какими-то длительными дискуссиями. Похоже, Задоров оценивает себя выше, чем менеджеры НХЛ. Отсюда и проблемы, возникающие при подписании контракта. Тем более что Никита – неоднозначный игрок. У него есть и ярко доминирующие качества, и отрицательные, – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, что Задоров начал свою карьеру в клубной системе ЦСКА. В НХЛ он оказался в сезоне-2013/14 – тогда защитник перешел в «Баффало Сэйбрз». Также в послужном списке россиянина выступления за «Колорадо Эвеланш».

В общей сложности хоккеист провел в НХЛ 411 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 60 ассистов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Казахская волейболистка затмила Клеопатру (фото)В сборной России произошел первый конфликт при КарпинеИзвестны слова Карпина за кадром о Дзюбе
Стали известны первые победители Elton Ultra. Алексей Смертин пробежал 90 км с тринадцатым временем
Волгоградской области проходит уникальный ультрамарафон в окрестностях минерального озера Эльтон. Участники соревнуются на различных дистанциях в условиях 40-градусной жары и полупустыни.
«Локо» умеет дома играть с «Краснодаром» — и победит в один мяч». Ловчев — о гвозде тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (22 августа, 16:00).
Каннонье буднично побил Гастелума, а чилийский ноунейм совершил феерический нокаут (видео)! Итоги UFC Vegas 34
«Плеймейкер» подводит итоги турнира UFC Vegas 34, в главном бою которого американский средневес Джаред Каннонье победил соотечественника Келвина Гастелума.
Филиппинская звезда угасла — возможно, навсегда… Как великий Пакьяо проиграл Угасу
оправдать статус фаворита в своем, возможно, прощальном поединке на профессиональном ринге. Филиппинец потерпел в Лас-Вегасе абсолютно заслуженное поражение от кубинца Йордениса Угаса, который защитил титул по версии WBA.
Россия завязла в песках Лужников. С Парагваем спаслись, но теперь нужно побеждать грозную Японию
В своем втором матче на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве наша команда в серии пенальти выиграла у Парагвая.
Новое «газпромовское» дерби завершилось миром. Как «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (видео)
Команда Сергея Семака не смогла победить в матче пятого тура РПЛ, пропустив ответный мяч в Уфе в концовке (1:1).
«Арсенал» отобрал победу у Витории. Как «Спартак» не смог выиграть в Туле (видео)
В выездном матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» красно-белые при невнятной игре не удержали минимальное преимущество (1:1).
Удар Ласицкене и суперрекорд Акинфеева. Как ЦСКА восьмой раз подряд победил «Ахмат» (видео)
В матче 5-го тура РПЛ армейцы дома выиграли у «Ахмата» со счетом 2:0.
«Не думаю, что «Зенит» оставит от «Уфы» мокрое место — наоборот, Питер потеряет очки». Мнение Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев заявил «Плеймейкеру», что, по его мнению, действующий чемпион страны столкнется в матче 5-го тура РПЛ с «Уфой» (21 августа, 18:00) с серьезными проблемами.
«Парфенов снова докажет «Спартаку», что он хороший тренер — в Туле будет ничья». Ловчев — о матче 5-го тура РПЛ
для «Плеймейкера» шансы соперников в матче Российской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Спартак» (21 августа, 16:00).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика