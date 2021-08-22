«Нефтехимик» подписал однолетний контракт с экс-форвардом «Сочи» Галимовым

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что бывший нападающий «Сочи» Ансель Галимов стал игроком «Нефтехимика».

По информации источника, 30-летний россиянин подписал с нижнекамским клубом однолетний контракт.

Отметим, что Галимов уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2012/13. Затем он защищал цвета таких команд, как «Авангард», московское «Динамо», «Спартак», «Северсталь» и новокузнецкий «Металлург».

В общей сложности форвард провел в КХЛ 407 матчей, забросил 66 шайб и сделал 56 результативных передач.