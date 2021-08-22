Ковальчук заявил, что пока не собирается завершать свою карьеру

Экс-форвард «Авангарда» Илья Ковальчук поделился планами по поводу своей дальнейшей карьеры.

Напомним, что в данный момент 38-летний россиянин находится без клуба. 30 апреля этого года нападающий расторг контракт с «Авангардом».

– Как проходит межсезонье? Карьеру завершать рано еще. А так есть порох в пороховницах. Поэтому я готовлюсь, тренируюсь, – цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

В прошлом сезоне форвард в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина. За омичей он провел 40 матчей, забросил девять шайб и сделал 17 результативных передач.