Российские хоккеистки проиграли Канаде в матче чемпионата мира

Женская сборная России уступила команде Канады в матче группового раунда чемпионата мира со счетом 1:5.

В составе канадской сборной заброшенными шайбами отметились Сара Филье (28-я минута), Элла Шелтон (30), Эрин Амброз (34), Мелоди Дауст (42) и Ребекка Джонстон (55). У российской команды точным броском отличилась Ольга Сосина (60).

После этого поражения сборная России, набрав три очка в двух встречах турнира, расположилась на третьем месте в группе А. Команда Канады с шестью очками в активе возглавила турнирную таблицу группы.

Добавим, что в следующем матче на групповом этапе россиянки встретятся со сборной США (24 августа), а канадские хоккеистки сыграют против команды Швейцарии (25 августа).