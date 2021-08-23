Игорь Есмантович: Вопрос возвращения Капризова в ЦСКА на повестке дня не стоит

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что на данный момент клуб не рассматривает вопрос возвращения форварда Кирилла Капризова, выступавшего в минувшем сезоне в «Миннесоте».

«Существуют разного рода вбросы информации, на сегодняшний момент мы общаемся с Кириллом в рамках дружеских отношений, но вопрос возвращения в ЦСКА на повестке дня не стоит», - сказал Есмантович.

Ранее в СМИ сообщалось, что Капризов заключил предварительное соглашение с армейцами. Его действие должно начаться 1 сентября.

Напомним, что в минувшем сезоне 24-летний россиянин стал лучшим бомбардиром (51 очко) и снайпером среди новичков НХЛ. Капризов стал лауреатом «Колдер Трофи».