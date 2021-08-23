Владислав Третьяк: Готовим две команды к ОИ-2022, вдруг в Китае возникнут проблемы с коронавирусом

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что к олимпийском турниру в Пекине будут готовиться два варианта состава мужской национальной команды.

«У НХЛ два варианта, это очень сложно для национальных федераций, у них свой календарь. Если в Китае будут проблемы с коронавирусом, то лига может и за неделю до начала турнира отказаться от него, поэтому мы будем готовить две команды», — цитирует ТАСС главу ФХР.

Ранее в СМИ, сообщалось, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. ИИХФ приобрела страховки игрокам НХЛ для участия в квалификационных турнирах.

Напомним, что действующим олимпийским чемпионом по хоккею является российская команда.