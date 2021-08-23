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23 августа 19:28
автор: Александр Поволоцкий

В штаб сборной России к Олимпиаде-2022 может быть привлечен тренер с опытом работы в НХЛ

Последним российский специалистом, который работал в Национальной хоккейной лиге является Сергей Гончар.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что для подготовки национальной команды к Олимпиаде в Пекине может быть привлечен еще один наставник.

«Что касается тренерского штаба, то это зависит от того, кто будет играть. Если на Олимпиаде будут игроки НХЛ, то мы посмотрим, кого оттуда из тренеров взять. Сейчас мы не ставим этот вопрос, поскольку мы не знаем, кто будет играть», -приводит ТАСС слова главы ФХР.

Добавим, что Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Ранее Третьяк заявил, что готовится к турниру будут две сборные.

Решение об участии игроков из НХЛ будет принято до конца августа.

источник: ТАСС
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