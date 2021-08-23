«Миннесота» продвинулась в переговорах по новому контракту с Капризовым

«Миннесота» продолжает переговоры с российским форвардом Кириллом Капризовым о новом соглашении.

Как сообщает в своем твиттере журналист Майкл Руссо, в диалоге между клубом и представителями 24-летнего хоккеиста наметилась положительная тенденция. Одним из положительных факторов стало заявление президента ЦСКА Игоря Есмантовича о том, что армейцы не ведут переговоры с Капризовым.

Ранее в СМИ сообщалось, что Капризов заключил предварительное соглашение с армейцами. Его действие должно начаться 1 сентября.

В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27 + 24) очко и стал обладателем «Колдер Трофи». Контракт Капризова с «Миннесотой» истек по окончании чемпионата.