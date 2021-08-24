Бывший защитник «Динамо» Давыдов: Состав у «Динамо» не слабее того же ЦСКА

Бывший защитник московского «Динамо», трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился своим мнением о предсезонной подготовке клуба, а также сравнил состав бело-голубых с игроками ЦСКА.

Усиление необходимо всегда. Но при этом сегодня по качеству состав «Динамо» не хуже, чем у лидера нашего хоккея последних лет - ЦСКА. Думаю, предстоящая классика с армейцами даст первую оценку нашей команде и работе Кудашова. Это первое серьезное испытание.

Считаю, что позиции вратарей в командах примерно одинаковые, но не самые лучшие, а защита «Динамо» по именам даже сильнее. Если говорить об атаке, то линия атаки ЦСКА может быть чуть более сильнее, но у них нет такого мастера, как Шипачев.

Летом ЦСКА тоже изменился и окреп, но я надеюсь, что в предстоящем сезоне мы будем на равных побороться с армейцами. Пока у меня нет мнения о «Спартаке», сначала команда выглядела в разобранном виде, но в последнее время вроде бы играет увереннее. Есть надежда на «Витязь» Юрия Бабенко, получившего высшее хоккейное образование в «Динамо».

«Динамо» способно выйти в финал Кубка Гагарина - это реальная задача. А Кубок Мэра - это подготовительный турнир, который должен по максимуму помочь в подготовке к сезону», - цитирует Давыдова Russia-Hockey.